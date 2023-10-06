Губернатор Бєлгородщини повідомив про шість збитих дронів над областю
Губернатор Бєлгородщини Олександр Гладков повідомив, що вечері 5 жовтня над областю збито шість безпілотників
Про це він повідомив у телеграм.
"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом наша система ППО збила шість БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня дрони СБУ уразили комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. Жителі Бєлгородщини виклали у мережу ролики, на яких чутно близько 20 вибухів з місць розташування ППО "Тріумф". У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.
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