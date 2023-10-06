Губернатор Бєлгородщини повідомив про шість збитих дронів над областю

Про це він повідомив у телеграм.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом наша система ППО збила шість БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі", - йдеться у повідомленні.