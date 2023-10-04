Українські дрони обстріляли ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд, - Укрінформ
У ніч з 3 на 4 жовтня дрони СБУ уразили комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода
Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє Укрінформ
Минулої ночі дрони української СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода.
Жителі Бєлгородщини виклали у мережу ролики, на яких чутно близько 20 вибухів з місць розташування ППО "Тріумф". У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.
Ціна такого комплексу становить $1,2 млрд.
- Вранці 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму місцеві мешканці чули потужні вибухи. Згодом стало відомо, що СБУ спільно з ВМС провели унікальну спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".
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