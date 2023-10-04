Українські дрони обстріляли ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд, - Укрінформ

Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє Укрінформ

Минулої ночі дрони української СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода.

Жителі Бєлгородщини виклали у мережу ролики, на яких чутно близько 20 вибухів з місць розташування ППО "Тріумф". У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Ціна такого комплексу становить $1,2 млрд.