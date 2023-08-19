Губернатор Південної Кароліни закликав жителів приєднатися до відзначення Дня Незалежності України
Губернатор Південної Кароліни Генрі Мак-Мастер закликав жителів доєднатися до відзначення Дня Незалежності України: з-поміж усіх штатів там проживає найбільша кількість українців
Про це пише WIS.News.
Губернатор підтримав ініціативу групи "Південна Кароліна підтримує Україну" та повідомив, що 24 серпня у штаті відбудеться святкування Дня Незалежності України.
"Українська громада в Південній Кароліні є активною частиною нашого населення, збагачуючи наш штат своїми традиціями, мовою, музикою, танцями та кулінарною спадщиною", - вказав Мак-Мастер.
Він закликав усіх жителів долучитися "до цього вшанування і відзначити неоціненний внесок української громади в нашу велику державу".
Мак-Мастер 24 серпня о 13:00 на мітингу "Грінвілл разом з Україною" зачитає повний текст промови, яка, за його словами, допоможе підвищити обізнаність щодо розуміння боротьби і досягнень України. Він вважає, що це також сприятиме створенню безпечного середовища для українців, які проживають у США.
- 24 серпня у кінотеатрах України та Польщі покажуть документальний фільм "День Незалежності". Його зняли за один день.
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