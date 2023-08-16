Про це повідомив режисер та продюсер фільму Володимир Тихий, пише Укрінформ.

"Фільм знятий протягом одного дня - торік 24 серпня. Знімали у дев’ятьох регіонах України. Там є п’ять головних героїв… Розраховуємо, що фільм викличе певну увагу в українського глядача. Зараз 24 серпня фільм має вийти у прокат в кінотеатрах України… У Польщі також фільм покажуть 24 серпня. Там зараз багато українців", - розповів Тихий на пресконференції в Івано-Франківську перед спецпоказом стрічки.

Зазначається, що головною ідеєю документального фільму є показ емоцій українців, їхнього життя у День Незалежності, який вперше відзначали у час повномасштабної війни. За словами режисера, фільм є дослідженням.

"З одного боку, ми робимо ніби якусь банальну роботу, знімаємо буденність, День Незалежності. Але це винятковий момент. Коли ви подивитеся фільм, то відчуєте, що відчували українці рік тому, коли це було певним піднесенням і злетом, тому що ми відчули власну силу, власну свободу, що вона вартує, що ми можемо її відстояти й що ми вже ніколи її не віддамо", – каже Тихий.



Продюсер фільму зауважив, що найважчим під час знімань було ухвалення гнучких рішень через війну. З героями фільму автори тримали постійну взаємодію. Зафільмувати їхнє життя 24 серпня вдалося не лише завдяки необхідним дозволам та акредитаціям, а передусім - завдяки довірі.

"Ці хлопці, які знімали, вони воювали з цими хлопцями, в окопах з ними сиділи… Це наші колеги, кінематографісти з "Вавилону-13" (неформальне кінооб'єднання з виробництва короткометражного та повнометражного українського документального кіно - ред.), які зараз безпосередньо беруть участь у бойових діях", - запевняє Тихий.

За словами режисера, зараз усі герої фільму живі й продовжують займатись своєю роботою на благо України. Він також розповів, що у планах має створення третього фільму, однак "треба дочекатися якогось культурного зламу, який відбудеться у суспільстві". Як каже Тихий, наступний фільм мав би фіксувати реальність України на той момент, коли вона все ж таки переможе у війні.



Режисер також зауважив, що монтажна робота фільму тривала близько чотирьох місяців. Багато чого, за його словами, довелось робити у Польщі, де більше потужностей, і через те, що польська компанія підтримала виробництво стрічки. Державні кошти для знімань "Дня Незалежності" не залучали.

Крім цього, автори фільму сподіваються, що окрім кінотеатрів стрічку "День Незалежності" покаже ще й польське телебачення, як це було з фільмом Володимира Тихого "День українського добровольця". Українська діаспора має намір організувати показ фільму також в інших країнах світу.

Довідково: "День Незалежності" – друга робота режисера Тихого за час повномасштабного вторгнення. Вона є своєрідним продовженням стрічки "День українського добровольця", яка здобула нагороди Варшавського міжнародного кінофестивалю, Sheffield Doc/Fest та стала першою української картиною, придбаною BBC.



У фільмі "День Незалежності" показано працівників ДСНС, відповідальних за ввімкнення сигналу тривоги у столиці, "пляжних" патрульних в Одесі, операторку протитанкового комплексу мінометної батареї, штурмовика ЗСУ, 14-річну прибиральницю пабу в Харкові, художницю з Києва та народного депутата, який стояв у джерел проголошення незалежності України. У фільмуванні брали участь 11 кінооператорів.