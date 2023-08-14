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До Дня українського кіно у Варшаві відбудеться міжнародний фестиваль "Бруківка"

14 серпня, 2023 понедiлок
14:03
Культура Фестиваль

До Дня українського кіно у вересні шостий Міжнародний кінофестиваль "Бруківка" відбудеться у столиці Польщі Варшаві. На ньому покажуть світові та українські кінострічки короткого формату

Про це йдеться на сайті Державного агентства України з питань кіно.

Зазначається, що покази міжнародної та української конкурсних програм короткого метру шостого Кам’янець-Подільського Міжнародного кінофестивалю "Бруківка" відбудуться 8 та 15 вересня.

Початок події запланований на 18:00. Вхід для відвідувачів буде вільний. 

У Держкіно додали, що цьогоріч кінофестиваль "Бруківка" відбудеться одночасно у Варшаві, німецькому Варендорфі та українських містах Кам’янець-Подільський, Бровари та Одесі.

До складу журі увійшли:

  • колишня генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич;
  • голова правління Української кіноакадемії; 
  • продюсерка Ольга Бесхмельниціна; 
  • продюсерка, президентка Міжнародного кінофестивалю "Cannes 7th Art Awards" Анара Мусрепова; 
  • український кінодіяч та режисер Сергій Зленко; 
  • кінокритик Олександр Гусєв; 
  • директор фестивалю незалежного українського кіно "Бардак" Антон Фролов; 
  • режисер та продюсер Кирило "КІР" Жаровський.

За результатами оцінок журі учасники отримають дипломи та символічне Гран-прі у розмірі 15 000 гривень від оргкомітету фестивалю.

  • У 2022 році Кам’янець-Подільський "Бруківка" став першим кінофестивалем України, який почав свою діяльність на початку війни й проводив благодійні марафони сучасного українського кіно для збору коштів в підтримку Збройних Сил України.
  • Також свій шостий кінофестиваль з українськими короткометражками "Бруківка" проведе у Німеччині.
Кіно
Україна
Польща
Одеса
Бровари
кінофестиваль
Кам'янець-Подільський
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