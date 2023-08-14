Про це йдеться на сайті Державного агентства України з питань кіно.

Зазначається, що покази міжнародної та української конкурсних програм короткого метру шостого Кам’янець-Подільського Міжнародного кінофестивалю "Бруківка" відбудуться 8 та 15 вересня.

Початок події запланований на 18:00. Вхід для відвідувачів буде вільний.

У Держкіно додали, що цьогоріч кінофестиваль "Бруківка" відбудеться одночасно у Варшаві, німецькому Варендорфі та українських містах Кам’янець-Подільський, Бровари та Одесі.

До складу журі увійшли:

колишня генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич;

голова правління Української кіноакадемії;

продюсерка Ольга Бесхмельниціна;

продюсерка, президентка Міжнародного кінофестивалю "Cannes 7th Art Awards" Анара Мусрепова;

український кінодіяч та режисер Сергій Зленко;

кінокритик Олександр Гусєв;

директор фестивалю незалежного українського кіно "Бардак" Антон Фролов;

режисер та продюсер Кирило "КІР" Жаровський.

За результатами оцінок журі учасники отримають дипломи та символічне Гран-прі у розмірі 15 000 гривень від оргкомітету фестивалю.