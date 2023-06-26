Про це інформує Українська Кіноакадемія.

International Independent Film Festival - Brukivka організує шостий кінофестиваль у Німеччині до Дня українського кіно. 11 вересня в головному кінотеатрі округу Варендорф SCALA покажуть українську, німецьку та міжнародну конкурсну програму короткого метру.

Спеціальні дипломи та призи кінофестивалю Brukivka отримають переможці в кожній із конкурсних номінацій за результатами оцінок професійного журі та глядачів. Команда фільму, який здобуде Гран-прі отримає грошову винагороду у розмірі 350 євро та можливість стати членами команди журі на наступний рік.

Роботи прийматимуть до 11 серпня на порталі FilmFreeWay.

Захід ініціював режисер та директор міжнародного кінофестивалю Brukivka Володимир Мазуренок, а головним партнером виступив власник кінотеатру SCALA Йоганнес Аустерманн.

Інформація про бронювання місць.