До Дня українського кіно Brukivka проведе свій шостий фестиваль у Німеччині
Міжнародний фестиваль незалежного кіно Brukivka проведе шостий кінофестиваль у Німеччині з українськими короткометражками
Про це інформує Українська Кіноакадемія.
International Independent Film Festival - Brukivka організує шостий кінофестиваль у Німеччині до Дня українського кіно. 11 вересня в головному кінотеатрі округу Варендорф SCALA покажуть українську, німецьку та міжнародну конкурсну програму короткого метру.
Спеціальні дипломи та призи кінофестивалю Brukivka отримають переможці в кожній із конкурсних номінацій за результатами оцінок професійного журі та глядачів. Команда фільму, який здобуде Гран-прі отримає грошову винагороду у розмірі 350 євро та можливість стати членами команди журі на наступний рік.
Роботи прийматимуть до 11 серпня на порталі FilmFreeWay.
Захід ініціював режисер та директор міжнародного кінофестивалю Brukivka Володимир Мазуренок, а головним партнером виступив власник кінотеатру SCALA Йоганнес Аустерманн.
Інформація про бронювання місць.
- Найбільший український кінофестиваль для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест проходитиме десять днів у кінотеатрах десяти міст. Вхід безплатний за умови попередньої реєстрації.
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