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Головна Культура Розпочалася реєстрація на безплатні покази Чілдрен Кінофесту

Розпочалася реєстрація на безплатні покази Чілдрен Кінофесту

23 червня, 2023 п'ятниця
15:23
Культура

Найбільший український кінофестиваль для дітей і підлітків проходитиме десять днів у кінотеатрах десяти міст. Вхід безплатний за умови попередньої реєстрації

Про це інформує пресслужба Чілдрен Кінофест.

Розпочалася реєстрація на безплатні покази 10-го ювілейного Чілдрен Кінофесту в кінотеатрах Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира, Луцька, Хмельницького та Чернігова.

"Глядачам покажуть новинки анімації з Норвегії та Нідерландів, пригодницьке кіно зі Словенії, Данії та Німеччини, комедію з Іспанії, фентезі з України, класичний фільм Аґнєшки Голланд, добірку найкращих короткометражних стрічок, знятих дітьми й торішнього переможця Чілдрен Кінофесту", - пишуть організатори конкурсу.

Бронювання відбуватиметься поетапно на сайті Чілдрен Кінофесту: з 23 червня - на фільм-відкриття, з 24 червня - на наступний день і так далі.

Фестиваль відбудеться з 30 червня до 9 липня.

Розклад показів у кінотеатрах

30 червня - фільм-відкриття, українське фентезі "Джура-королевич". Це фільм про джуру-Іванка, сина короля Юрія Хороброго, який бореться зі злом. Злий Егерт, який убив короля і захопив престол, хоче знищити спадкоємця. Але Іванко слухає серце і жертвує заради перемоги.

Стрічку покажуть у Будинку кіно - головному місці Чілдрен Кінофесту - із присутністю його авторів та акторів.

1 липня - анімаційна стрічка "Неймовірна подорож на Північний полюс" (Норвегія). Це заснована на реальних подіях історія чотирилапої учасниці полярної експедиції на дирижаблі.

2 липня - казкова стрічка "Зіронька Лаури" (Німеччина), призерка Міжнародного дитячого кінофестивалю в Чикаґо. Екранізація серії книг відомого дитячого письменника Клауса Баумґарта, головна героїня - дівчинка, яка стає найкращою подругою зірки, що впала з неба.

3 липня - coming-of-age комедія "Планета Ґаї" (Словенія), призерка Сараєвського кінофестивалю. Стрічка розповідає про 14-річну дівчину, яка має дати раду з заздрісними однокласниками, зламом її профілю в соцмережах, та ще й допомогти місцевому власнику закладу дати відсіч шантажистам.

4 липня - сімейна комедія "Душа команди" (Іспанія), призерка Валенсійської аудіовізуальної премії Berlanga. Фільм про черницю, яка засновує у школі-інтернаті футбольну команду, щоб упоратися з бешкетними вихованцями.

5 липня - анімаційний фільм "Паця" (Нідерланди, Бельгія). Картина про порося, яке стає домашнім улюбленцем дев’ятирічної дівчинки, учасниця дитячого конкурсу Берлінале та номінант Європейського кінопризу.

6 липня - фільм "Пригоди на Гелловін" (Данія), призер Міжнародного фестивалю дитячого та юнацького кіно в Мальме BUFF та номінант на Данську кінопремію. Це стрічка про хлопчика, який намагається розшукати свою раптово зниклу сестру у найстрашніший вечір у році.

У Міжнародному конкурсі змагаються сім фільмів: "Джура-королевич", "Неймовірна подорож на Північний полюс", "Зіронька Лаури", "Планета Ґаї", "Душа команди", "Паця" і "Пригоди на Гелловін".

7 липня - позаконкурсний ретроспективний показ фільму "Таємний сад" Аґнєшки Голланд ("Ціна правди"). Екранізація класичного дитячого роману англійської письменниці Френсіс Годґсон Бернет розповідає про 10-річну дівчинку, яка розгадує таємницю саду, захованого в похмурому маєтку.

8 липня - показ фільмів-фіналістів 7-го Дитячого кіноконкурсу. У добірку ввійшли 20 робіт режисерів і режисерок 7-14 років з усієї України. Призерів обере професійне журі, до складу якого ввійшли відомі українські кінематографісти: режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон" Олександра Рубан, режисер і сценарист стрічки "Памфір" Дмитро Сухолиткий-Собчук та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн").

Відвідувачі фестивалю оберуть призера глядацьких симпатій.

9 липня - фільм-закриття фестивалю "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" - українське пригодницьке фентезі, яке стало переможцем торішнього Чілдрен Кінофесту. Знятий за мотивами казки Сашка Лірника, фільм розповідає про пригоди козака, який намагається вибратися з пекла.

Що відомо про Чілдрен Кінофест

Чілдрен Кінофест - це наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків. Цього року він відбудеться вже вдесяте. Його головна мета - виховати нове покоління кіноглядачів в Україні, розвинути практику сімейного культурного дозвілля та просувати мистецтво кіно. Фестиваль проводиться щороку.

1 червня український кінофестиваль для дітей і підлітків оголосив програму конкурсу.

Буде представлено сім різножанрових європейських стрічок для різних вікових категорій:

  • пригодницьке українське фентезі "Джура-королевич" (10+)
  • анімація про бешкетне поросятко "Паця" (6+)
  • стрічка про захопливу експедицію песика "Неймовірна подорож на Північний полюс" (6+)
  • пригодницький фільм "Пригоди на Гелловін" (7+)
  • комедія для підлітків "Планета Ґаї" (11+)
  • іспанська стрічка про юних футболістів "Душа команди" (8+)
  • казкова німецька стрічка "Зіронька Лаури" (5+).

Амбасадором фестивалю став Євген Філатов відомий музикант, композитор, продюсер і членом Європейської кіноакадемії, створює музику для The Maneken і ONUKA, веде YouTube-проєкт "Як звучить Україна".

Журі складається з відомих українських кінематографістів: Олександра Рубан - режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон", Дмитро Сухолиткий-Собчук - режисер і сценарист стрічки "Памфір", та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн").

13 червня фестиваль обрав фільмом-відкриттям стрічку Антона Гойди "Джура-королевич". Також організатори оголосили фіналістів конкурсу.

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