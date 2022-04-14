Гуманітарне перемир'я в Україні наразі неможливе, – генсек ООН
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш не вірить у можливість всеосяжного гуманітарного перемир'я між Україною і РФ найближчим часом
Про це йдеться на сайті ООН.
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй визнав, що наразі не вдалося вмовити сторони до припинення бойових дій. Натомість він запропонував Росії низку гуманітарних ініціатив.
"На цей момент всеосяжне перемир'я в Україні не видається можливим. Я закликаю до нього з гуманітарних мотивів, але воно здається неможливим", – заявив Гутерріш.
Відомо, що в ООН запропонували Росії погодитися на обмежене перемир'я, яке полягатиме в локальному припиненні вогню для постачання гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.
- Зазначимо, що ще наприкінці березня Антоніу Гутерріш доручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні.
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