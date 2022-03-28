Генсек ООН закликав до гуманітарного перемир'я в Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш доручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні
Про це повідомляє Reuters.
"Я доручив своєму заступнику вивчити із зацікавленими сторонами можливість гуманітарного припинення вогню в Україні", - сказав генсек ООН.
Гутерріш закликав до негайного гуманітарного припинення вогню, "щоб забезпечити прогрес у переговорах, спрямованих на досягнення мирної угоди, що базується на принципах статуту ООН".
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