Генсек ООН закликав до гуманітарного перемир'я в Україні

Про це повідомляє Reuters.

"Я доручив своєму заступнику вивчити із зацікавленими сторонами можливість гуманітарного припинення вогню в Україні", - сказав генсек ООН.

Гутерріш закликав до негайного гуманітарного припинення вогню, "щоб забезпечити прогрес у переговорах, спрямованих на досягнення мирної угоди, що базується на принципах статуту ООН".