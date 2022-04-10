Гуманітарними коридорами 10 квітня вдалось евакуювати 2 824 людини, – Верещук

Віце-прем’єр-міністр - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про це у Telegram.



"Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей", – пише Верещук.



Водночас протягом доби вдалося евакуювати 2 824 людини. Зокрема, з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя евакуювали 2622. З Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінна й Попасної вдалось вивезти 202 людини.

Відомо, що 9 квітня російські війська також не пропустили автобуси для евакуації людей з окупованих Бердянська, Токмака і Енергодара.