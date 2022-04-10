Гуманітарними коридорами 10 квітня вдалось евакуювати 2 824 людини, – Верещук
Протягом доби 10 квітня вдалося евакуювати 2 824 людини. Однак окупанти вкотре порушили роботу гуманітарних коридорів і затримали евакуаційну колону автобусів, які були на шляху до Бердянська
Віце-прем’єр-міністр - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про це у Telegram.
"Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей", – пише Верещук.
Водночас протягом доби вдалося евакуювати 2 824 людини. Зокрема, з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя евакуювали 2622. З Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінна й Попасної вдалось вивезти 202 людини.
- Відомо, що 9 квітня російські війська також не пропустили автобуси для евакуації людей з окупованих Бердянська, Токмака і Енергодара.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе