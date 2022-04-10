Російські окупанти відмовились пропустити автобуси для евакуації українців з Бердянська, Токмака та Енергодара

Про це повідомила Ірина Верещук.



"Окупаційні війська відмовилися пропустити автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара за попередньо погодженим маршрутом. Вони повернулися до Запоріжжя та завтра знову намагатимуться дістатися вказаних міст для евакуації наших громадян", - йдеться у звіті Верещук.





Загалом 9 квітня вдалось евакуювати 4 532 людини.