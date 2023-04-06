Гуменюк: ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі
Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що раз на дві доби противник наважується натякнути на свою присутність, обстрілюючи Дніпровсько-Бузький лиман
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі. Хоча раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами. Однак стійкого перебування ворога там не фіксується", - сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.
Наталія Гуменюк додала, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де і ховаються за місцевим населенням.
- 13 березня Наталія Гуменюк зазначила, що основна мета росіян на Кінбурнській косі - терор морського транспортного коридору
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