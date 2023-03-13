Основна мета росіян на Кінбурнській косі - терор морського транспортного коридору, - Гуменюк
Кінбурнська коса продовжує перебувати у стані окупованої території - росіяни її використовують для терору морського транспортного коридору через Дніпровський лиман
Про це розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері Еспресо.
"Кінбурнська коса продовжує перебувати у стані окупованої території фактично. Туди має доступ ворог з Лівобережжя суходолом. Частина коси (Миколаївська область) - це "сіра зона", де ворог не може залишатися на постійній основі", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, росіяни час від часу розгортають там вогневі позиції і звідти намагаються стріляти.
"Їх основна мета - терор морського транспортного коридору через Дніпровський лиман. Але оскільки вони мають озброєння, яке може досягати іншого берега є випадки, коли вони б'ють і по житлових кварталах. Як сьогодні, коли були загиблі та поранені", - підсумувала спікерка.
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