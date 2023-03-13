Про це розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері Еспресо.

"Кінбурнська коса продовжує перебувати у стані окупованої території фактично. Туди має доступ ворог з Лівобережжя суходолом. Частина коси (Миколаївська область) - це "сіра зона", де ворог не може залишатися на постійній основі", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, росіяни час від часу розгортають там вогневі позиції і звідти намагаються стріляти.

"Їх основна мета - терор морського транспортного коридору через Дніпровський лиман. Але оскільки вони мають озброєння, яке може досягати іншого берега є випадки, коли вони б'ють і по житлових кварталах. Як сьогодні, коли були загиблі та поранені", - підсумувала спікерка.