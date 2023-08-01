ГУР: у Криму підпали військових об'єктів стали систематичними, окупанти відповідають масовими затриманнями
На території анексованого Криму проукраїнські громадяни систематично обкидають військові об'єкти з пляшок із запальною сумішшю. Російські окупанти перевели сили в стан бойової готовності, проводить масові репресії та зникнення людей
Про це інформує Головне управління розвідки.
"Набули систематичного характеру атаки на військові об’єкти із застосуванням так званих коктейлів молотова (пляшки з легкозаймистою сумішшю). Організаторами та виконавцями більшості з них є саме цивільні громадяни, які підтримують Україну", - пише пресслужба.
Для протидії таким атакам збройні сили РФ поставлено в стан готовності до бою. Ведеться контроль за "підозрілими особами", які можливо беруть участь у подібних інцидентах. Дозволено використання фізичного насильства та зброї. Здійснюються масові арешти, затримання.
Низка громадян, які не погодились отримувати російське громадянство, після арештів зникли безслідно. Щодо тих, хто вільний, застосовуються адміністративні санкції, високі штрафи, тортури. Людей позбавляють роботи, майна та бізнесу.
Більшість затриманих та заарештованих – це представники кримськотатарського народу. Серед них Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, Тимур Ібрагімов, журналіст та член громадського об’єднання "Кримська солідарність" та Рустем Сеітмеметов, громадський активіст.
- В окупованому місті Феодосія, що в Криму, затримали 51-річну вчительку літератури, яка нібито кинула коктейль Молотова у військовий комісаріат.
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