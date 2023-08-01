Про це інформує Головне управління розвідки.

"Набули систематичного характеру атаки на військові об’єкти із застосуванням так званих коктейлів молотова (пляшки з легкозаймистою сумішшю). Організаторами та виконавцями більшості з них є саме цивільні громадяни, які підтримують Україну", - пише пресслужба.

Для протидії таким атакам збройні сили РФ поставлено в стан готовності до бою. Ведеться контроль за "підозрілими особами", які можливо беруть участь у подібних інцидентах. Дозволено використання фізичного насильства та зброї. Здійснюються масові арешти, затримання.

Низка громадян, які не погодились отримувати російське громадянство, після арештів зникли безслідно. Щодо тих, хто вільний, застосовуються адміністративні санкції, високі штрафи, тортури. Людей позбавляють роботи, майна та бізнесу.

Більшість затриманих та заарештованих – це представники кримськотатарського народу. Серед них Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, Тимур Ібрагімов, журналіст та член громадського об’єднання "Кримська солідарність" та Рустем Сеітмеметов, громадський активіст.