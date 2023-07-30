У Феодосії за спробу підпалити російський військкомат затримали вчительку літератури, - ЗМІ
В окупованому місті Феодосія, що в Криму, затримали 51-річну вчительку літератури, яка нібито кинула коктейль Молотова у військовий комісаріат
Про це пише Activatica.
Зазначається, що так звані правоохоронці в Криму затримали жінку, яка у суботу, 29 липня, підійшла до будівлі військкомату, витягла з сумочки коктейль Молотова і кинула його у будівлю.
За даними росЗМІ, вчительці не вдалося розбити вікно будівлі та спричинити пожежу. Однак, коли вона наступила на асфальт, її взуття загорілося.
"Охоронці військового комісаріату передали вчительку працівникам спецслужб. Під час допиту жінка заявила, що їй надіслали завдання підпалити комісаріат через месенджер Телеграм від невідомого куратора", - йдеться у повідомленні.
Російські журналісти стверджують, що подібними "кураторами" можуть бути співробітники Служби безпеки України.
- У окупованому Криму в ніч на 20 липня нібито прогриміли вибухи. Загарбники звинувачують Україну в атаці безпілотника по півострову. Начебто є пошкодження і загинула дівчина-підліток.
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