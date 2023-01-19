Про це мовиться в телеграм-каналі Головного управління розвідки МО України.

"Через дії ПВК Вагнера в Сирії та Африці, сотні злочинів проти людяності, які здійснили його найманці, ніхто з Заходу не хоче мати справ з Пригожиним. Він став токсичною особою для всього цивілізованого світу. Тому й сконцентрував свої зусилля на війні, аби разом зі своїми людьми бути на головних позиціях в оточенні Путіна. Це кроки для його виживання - посилення позицій, а потім зайняття високих посад", - наголосив Андрій Черняк.

Зокрема представник ГУР зазначив, що в Кремлі триває боротьба за владу в Кремлі і за "місце біля Путіна" також. Тож засновник ПВК Вагнера прагне показати себе переможцем і наголошує на успіхах його військових на фронті в Україні.

"Він каже, що це успіхи Вагнера, але заради незначних тактичних перемог тисячі найманців вже знищені. Їх женуть у наступ по трупах за повної підтримки збройних сил РФ. А тепер Герасимов навряд чи надаватиме йому таку підтримку, бо йому потрібні свої здобутки і перемоги, і він робитиме все, щоб нейтралізувати Пригожина. Це логічні рішення. І якщо десь буде успіх, то це буде успіх Шойгу та Герасимова, а не Пригожина. Але при всіх їхніх потугах досягнути суттєвого успіху новому командуванню російських окупаційних військ вже не вдасться", - резюмував він.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни наголошували, що в Кремлі продовжують публічно заперечувати заяви засновника та куратора ПВК Вагнера Євгена Пригожина про те, що лише вагнерівці брали участь у захопленні Соледара. На що Пригожин пробує підірвати довіру до російського міноборони

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