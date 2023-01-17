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ISW: Конфлікт між Пригожиним та міноборони РФ посилився

17 січня, 2023 вiвторок
06:27
війна з Росією Євген Пригожин

У Кремлі продовжують публічно заперечувати заяви засновника та куратора ПВК Вагнера Євгена Пригожина про те, що лише вагнерівці брали участь у захопленні Соледара. На що Пригожин пробує підірвати довіру до російського міноборони

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремль продовжує публічно оскаржувати заяви фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина про те, що війська Вагнера несуть виключну відповідальність за захоплення Соледара Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін приписав успіх на передовій міністерству оборони. Заява Путіна транслювалася у прямому ефірі на державному телебаченні і, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі, враховуючи, що раніше очільник Кремля утримувався від коментарів про тактичні успіхи в Україні.

Аналітики вважають, що, можливо, Путін також прагнув продемонструвати, що він зберігає контроль за традиційними російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах.

Своєю чергою міноборони Росії також продовжувало повідомляти про те, що штурмові загони Південного військового округу та повітрянодесантні війська атакують українські позиції навколо Бахмута, і, ймовірно, навмисно виключило згадку сил Вагнера у своєму щоденному брифінгу.

В Інституті нагадали, що офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков побічно звинуватив Пригожина у навмисному викритті конфлікту між міноборони Росії та вагнерівцями у російському інформаційному просторі.

Пєсков спробував спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним та міноборони Росії, заявивши 16 січня, що ці повідомлення є "продуктами інформаційних маніпуляцій". Але додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від "ворогів Росії", Кремль "має друзів, які також поводяться аналогічним чином".

Експерти вважають, що заява Пєскова могла бути негласно адресована Пригожину, чия критика міноборони Росії стає дедалі зухвалішою.

Проте, за твердженнями ISW, Пригожин "продовжує намагатися підірвати довіру до російського МО та путінських акторів". 

Він заявив, що він не має підстав не довіряти Пєскову. Засновник ПВК Вагнера продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, додають аналітики.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна перебуває у вирішальній фазі, але це не означає, що російські сили планують залучити всі ресурси
  • Відомий блогер відродив дискусії щодо наміру Кремля повернути до влади в Україні близького союзника Путіна Віктора Медведчука
  • Призначення начальника російського генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова командувачем театру військових дій російських військ в Україні, зокрема, не викликало значної хвилі критики у дискурсі російських націоналістичних блогерів
  • Російські сили продовжували завдавати локальних ударів щодо повернення втрачених позицій у районі Сватового та на Куп'янському напрямку, тоді як українські сили продовжували наступальні операції у районі Кремінної
  • Російські сили досягли додаткових територіальних успіхів на північ від Бахмута і, можливо, посилюють атаки на південь від міста
  • Російські сили продовжували наземні атаки в районі Авдіївки та Донецька
  • Російські сили продовжували зусилля щодо накопичення живої сили на лівобережжі Херсонської області та розробки нових логістичних маршрутів між Росією та півднем України
  • Низька дисципліна в російських військах, як і раніше, становить пряму небезпеку для російських солдатів і обмежує ефективність сил

Раніше в Інституті вивчення війни казали, що Пригожин використовував повідомлення про ситуацію в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї приватної компанії як ефективної бойової сили. Пізніше, що Путін призначив Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків. Надалі наголошували на тому, що Пригожин намагався пропагувати роль ПВК Вагнера в захопленні Соледара, аби збільшити свій авторитет.

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Росія
Володимир Путін
російська армія
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Соледар
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