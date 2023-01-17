Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремль продовжує публічно оскаржувати заяви фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина про те, що війська Вагнера несуть виключну відповідальність за захоплення Соледара Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін приписав успіх на передовій міністерству оборони. Заява Путіна транслювалася у прямому ефірі на державному телебаченні і, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі, враховуючи, що раніше очільник Кремля утримувався від коментарів про тактичні успіхи в Україні.

Аналітики вважають, що, можливо, Путін також прагнув продемонструвати, що він зберігає контроль за традиційними російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах.

Своєю чергою міноборони Росії також продовжувало повідомляти про те, що штурмові загони Південного військового округу та повітрянодесантні війська атакують українські позиції навколо Бахмута, і, ймовірно, навмисно виключило згадку сил Вагнера у своєму щоденному брифінгу.

В Інституті нагадали, що офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков побічно звинуватив Пригожина у навмисному викритті конфлікту між міноборони Росії та вагнерівцями у російському інформаційному просторі.

Пєсков спробував спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним та міноборони Росії, заявивши 16 січня, що ці повідомлення є "продуктами інформаційних маніпуляцій". Але додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від "ворогів Росії", Кремль "має друзів, які також поводяться аналогічним чином".

Експерти вважають, що заява Пєскова могла бути негласно адресована Пригожину, чия критика міноборони Росії стає дедалі зухвалішою.

Проте, за твердженнями ISW, Пригожин "продовжує намагатися підірвати довіру до російського МО та путінських акторів".

Він заявив, що він не має підстав не довіряти Пєскову. Засновник ПВК Вагнера продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, додають аналітики.

Ключові висновки аналітиків ISW

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Раніше в Інституті вивчення війни казали, що Пригожин використовував повідомлення про ситуацію в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї приватної компанії як ефективної бойової сили. Пізніше, що Путін призначив Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків. Надалі наголошували на тому, що Пригожин намагався пропагувати роль ПВК Вагнера в захопленні Соледара, аби збільшити свій авторитет.

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