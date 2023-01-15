Пригожин пропагує роль ПВК Вагнера в "захопленні Соледара", - ISW

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни.

Зазначається, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин 14 січня опублікував відео, як він ствердив, кадри були з Соледара, Донеччина. Там він пропагував роль своєї приватної військової компанії в захопленні міста.

Аналітики стверджують, що таким чином він прагнув підвищити свій авторитет та опосередковано критикувати російські збройні сили.

"Пригожин показав командира групи "Вагнера", який керував захопленням населеного пункту, і вихваляв можливості ПВК в порівнянні зі звичайними російськими військовими", - мовиться у звіті.

Також експерти пишуть про заяву Євгена Пригожина, нібито його ПВК стимулює командирів та підлеглих до співпраці на місцях і дозволяє дізнатися скарги бійців на місці.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що Росія зазнала колосальних втрат та заплатила велику ціну за атаки міста Соледар на Донеччині

Боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Володимир Назаренко зазначив, що перша фаза битви за Бахмут виграна українською армією: навколо Соледара росіяни вже поклали величезну кількість своїх військових.

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