Пригожин пропагує роль ПВК Вагнера в "захопленні Соледара", - ISW
Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Євген Пригожин надалі намагався пропагувати роль ПВК Вагнера в захопленні Соледара, аби збільшити свій авторитет
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни.
Зазначається, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин 14 січня опублікував відео, як він ствердив, кадри були з Соледара, Донеччина. Там він пропагував роль своєї приватної військової компанії в захопленні міста.
Аналітики стверджують, що таким чином він прагнув підвищити свій авторитет та опосередковано критикувати російські збройні сили.
"Пригожин показав командира групи "Вагнера", який керував захопленням населеного пункту, і вихваляв можливості ПВК в порівнянні зі звичайними російськими військовими", - мовиться у звіті.
Також експерти пишуть про заяву Євгена Пригожина, нібито його ПВК стимулює командирів та підлеглих до співпраці на місцях і дозволяє дізнатися скарги бійців на місці.
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