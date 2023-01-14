Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"До ситуації навколо Бахмутського напрямку та Соледара потрібно підходити з холодним розумом. Триває оборона, і успіхи української армії полягають у наступному. Те, що ворог намагається просуватися на північних й південних околицях Бахмутського напрямку говорить про те, що перша фаза битви за Бахмут виграна українською армією", - підкреслив Назаренко.

За його словами, тривають важкі бої на південному напрямку Донеччини.

"Росіяни вже бояться штурмувати Бахмут у лоб. Скільки окупанти не зібрали б військ, вони не можуть взяти Бахмут у лоб. Тому відбуваються активні бої на південному напрямку Донеччини. Соледар - це кілька квадратних кілометрів випаленої землі та випаленого міста. Ворог там поклав величезну кількість своїх військових. Те, що росіяни зайшли у частину Соледара означає, що їм немає де закріпитися. Триматися ворог там не може, вони до цього знищили це місто й зараз стають легкими мішенями", - додав Назаренко.

Аналітики ISW вважають, що оголошення РФ про захоплення Соледара лише підкреслило боротьбу між Міноборони РФ і ПВК Вагнера: у заяві міністерства не йшлося про причетність вагнерівців до успіхів у захопленні міста

Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що Росія зазнала колосальних втрат та заплатила велику ціну за атаки міста Соледар на Донеччині

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