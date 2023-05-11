Кліп оприлюднили на Youtube-каналі гурту.

"Ще не можемо повірити, але це сталося! Imagine Dragons випустили кліп на композицію Crushed, знятий в Україні. Це присвята Україні та підтримка United24. Ми ще багато розкажемо про цю роботу. А поки що просто подивіться. І послухайте", - написав у телеграмі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Його режисером став Тай Арнольд, друг UNITED24 і автор найпопулярніших відеокліпів гурту. Мета релізу цього фільму - підтримати напрям "Відбудова України" фандрейзингової платформи UNITED24, йдеться у повідомленні компанії.

Фільм Тая Арнольда розповідає реальну історію 14-річного хлопчика, на ім'я Сашко. Його рідне село Новогригорівка Миколаївської області було окуповане протягом п’яти місяців, допоки його не звільнили ЗСУ.

Хлопчик вижив завдяки тому, що переховувався у бомбосховищі. Попри те, що бойові дії поблизу села припинились, будинок та школа хлопчика досі у руїнах. Кліп детально зображує історію наполегливості хлопчика.

Відео завершується кадром зі словами: "Сашко та його родина сподіваються відновити свій дім. Як і багато інших. Вони все ще тут".

Зокрема, стрічка є присвятою мужності українського народу та закликом до світу про допомогу.

"Історія Сашка розриває серце, як і тисячі подібних історій людей, що відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні сім’я Сашка живе без електропостачання та не може користуватись жодними іншими комунальними послугами. Ми сподіваємося, що люди скористаються можливістю зробити внесок через UNITED24 та поділяться інформацією задля відбудови України", - прокоментував Ден Рейнольдс, фронтмен гурту.

Тай Арнольд розповів, що провів минулу зиму в Україні, доставляв продукти людям, які цього потребували. Багато з них все ще перебували під артилерійськими обстрілами або були нещодавно звільнені від окупації.

"Imagine Dragons дуже активно допомагають Україні, і я побачив у цьому можливість показати людям, як ця війна впливає на життя. Під час подорожей я зустрів Сашка, який пережив місяці обстрілів. Нещодавно він повернувся до рідного села і побачив, що воно повністю зруйноване. Це відео частково показує те, що пережив Сашко і що продовжують переживати тисячі інших українців щодня", - сказав він.