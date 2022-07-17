Відео опублікували фани, які були присутні на концерті в Instagram.

Прапор України розгорнув клавішник Rammstein Крістіан Лоренц, коли пересувався по натовпу фанів у надувному човні.

Концерт німецьких індастріал-металістів на Національному стадіоні у столиці Польщі відбувся у рамках туру Europe Stadium Tour 2022.

Раніше Rammstein неодноразово критикували за прихильність до Росії вокаліста Тіля Ліндеманна. Проте після початку повномасштабної агресії РФ, гурт неодноразово висловлював під час концертів підтримку Україні.

15 липня британський рок-гурт The Rolling Stones заспівав разом з українськими хористами пісню "You Can’t Always Get What You Want" на сцені у Відні.

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