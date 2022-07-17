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Гурт Rammstein під час концерту у Варшаві розгорнув прапор України

17 липня, 2022 неділя
11:00
Культура Концерт Rammstein, Варшава

16 липня під час концерту у Варшаві музиканти німецького гурту Rammstein розгорнули прапор України

Відео опублікували фани, які були присутні на концерті в Instagram. 

Прапор України розгорнув клавішник Rammstein Крістіан Лоренц, коли пересувався по натовпу фанів у надувному човні.  

Концерт німецьких індастріал-металістів на Національному стадіоні у столиці Польщі відбувся у рамках туру Europe Stadium Tour 2022. 

Раніше Rammstein неодноразово критикували за прихильність до Росії вокаліста Тіля Ліндеманна. Проте після початку повномасштабної агресії РФ, гурт неодноразово висловлював під час концертів підтримку Україні. 

  • 15 липня британський рок-гурт The Rolling Stones заспівав разом з українськими хористами пісню "You Can’t Always Get What You Want" на сцені у Відні. 

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