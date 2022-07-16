The Rolling Stones заспівали з українськими хорами "Вогник" та "Дзвіночок" у Відні

Про це повідомили у пресслужбі гурту та Мік Джаггер в інстаграмі.

Зазначається, що гурт запросив український хор до Відня, аби разом заспівати класичну пісню гурту "You Can’t Always Get What You Want" на австрійському стадіоні ім. Ернста Хаппеля.

Таким чином музиканти хотіли продемонструвати свою солідарність з українцями, які потерпають від повномасштабного вторгнення Росії.

На сцені разом з The Rolling Stones вийшли хор хлопців "Дзвіночок" та хор дівчат "Вогник", які приїхали до Австрії з Києва.

"Вони пройшли довгий шлях, щоб бути тут сьогодні ввечері", – заявив зі сцени Мік Джаггер.

Своєю чергою хормейстер Рубен Толмачов наголосив, що цей виступ важливий обох хорів.

"Я дуже радий, що ми зробили цю ніч у Відні, яка запам’ятається всім нам", – сказав він.

7 квітня легендарний Pink Floyd записав пісню на підтримку України з вокалом соліста "Бумбокс". Пізніше гурт випустив благодійний мерч на підтримку України під назвою “Hey Hey Rise Up”.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb