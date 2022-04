Легендарний Pink Floyd записав пісню на підтримку України з вокалом соліста "Бумбокс"

Про це повідомили у Pink Floyd.

Трек записали ще минулої середи. У ньому є і вокал лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка, який взяли з ролику, опублікованого в Instagram. У відео музикант на Софійській площі у Києві з військовою амуніцією виконує пісню "Ой у лузі червона калина", що вважається гімном Українських січових стрільців. Назву нового треку взято з останнього рядка пісні, який перекладається як "Гей, гей, вставай і радій".

"Ми, як і багато хто з них, відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу", - зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має невістку-українку та онуків з українським походженням.

Гілмор розповів, як він познайомився з Андрієм Хвилюком та його гуртом Boombox.

"2015 році я зіграв виставу в Коко в Лондоні на підтримку Білоруського вільного театру, члени якого були ув’язнені. Також на афіші були Pussy Riot та український гурт Boombox. Вони повинні були зробити свій власний сет, але у їх співака Андрія були проблеми з візою, тому решта гурту підтримала мене на моєму сеті – ми грали Wish You Were Here для Андрія тієї ночі. Нещодавно я прочитав, що Андрій покинув американське турне з групою, повернувся в Україну і приєднався до територіальної оборони. Потім я побачив це неймовірне відео в Instagram, де він стоїть на площі в Києві з цією прекрасною золотоверхою церквою і співає в тиші міста, де через війну немає транспорту та фонового шуму. Це був потужний момент, який викликав у мене бажання покласти його на музику", - розказав Девід Гілмор.

Під час написання музики до треку Девід встиг поговорити з Андрієм Хвилюком, який зараз у лікарняному ліжку в Києві, де він відновлювався після осколкового поранення з міномету. "Я програв йому трохи пісні по телефонній лінії, і він дав мені своє благословення. Я сподіваюся, що колись у майбутньому ми зробимо щось разом особисто", - додав Гілмор.

Говорячи про свої сподівання на трек, Гілмор каже: "Я сподіваюся, що він отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти і посилити моральний дух. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні і таким чином показати, що більшість світу вважає абсолютно неправильним вторгнення супердержави в незалежну демократичну країну, якою стала Україна".

В ілюстрації до треку зображено національну квітку України – соняшник кубинського художника Йосана Леона. Обкладинка синглу є прямим посиланням на жінку, яку бачили по всьому світу, яка давала насіння соняшника російським солдатам і казала їм носити їх у кишенях, щоб, коли вони помруть, виросли соняшники.

Відео пісні "Hey Hey Rise Up" було знято відомим режисером Метом Уайткроссом і знято в день запису треку.

Усі виручені кошти, які вдасться зібрати завдяки цій пісні, підуть на гуманітарну допомогу українцям.



Додамо, що завтра, 8 квітня, The Weeknd, Radiohead і Біллі Айліш та багато інших відомих музикантів доєднаються в соцмережах до акції #StandUpForUkraine на підтримку українських біженців

