"Збиття літака засобами протиповітряної оборони - це лише верхівка айсберга": авіаексперт Храпчинський про авіакатастрофу в Актау

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Почнемо з того, що розслідування веде Казахстан - він не допустив ні Азербайджан, ні Російську Федерацію - допустив лише у якості наглядачів. Казахстан - це та країна, яка допомагає активно обходити Росії велику купу санкцій. Почнемо з того, що я нещодавно брав участь у розслідуванні, як через Казахстан потрапляла велика кількість радіоелектронних засобів, які імплементують потім в російські системи радіоелектронної боротьби. Знов-таки казахські банки допомагають активно російським громадянам розраховуватись по всьому світу за рахунок фінансового сектору, тобто фінансових послуг", - сказав він.

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На думку Анатолія Храпчинського, робота засобів радіоелектронної боротьби РФ в подальшому може створити значно більше проблем.

"Щодо самої авіатрощі, тут слушно було б зауважити, що неправильний вектор був вибраний в експертному середовищі стосовно того, що одночасно почали заявляти про збиття саме ракетами сил протиповітряної оборони. Тому що проблема набагато глибша і навіть збиття ракетою - це лише верхівка айсберга того, що відбувається в повітряному просторі Російської Федерації. І тут треба активно наголошувати про проблематику. Тому що робота засобів радіоелектронної боротьби може створити ще набагато більше проблем потім, коли ці літаки можуть стикатися в повітряному просторі, і про це треба казати. Тому що територія повітряного простору Російської Федерації і далі використовується західними компаніями, іноземними компаніями для того, щоб через неї пролітати, або долітати до тої ж самої Москви або до інших міст Російської Федерації", - зауважив експерт.

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Також він зазначив, що попри те, що Азербайджан відмінив польоти до Грозного, продовжуються польоти до Москви.

"Додатково треба зазначити, що Азербайджан відмінив рейси до Грозного, але при цьому продовжив польоти до Москви. Тому насправді проблема набагато глибша і збиття літака засобами протиповітряної оборони - це лише верхівка айсберга. Чи відкриють всі подробиці і оприлюднять всю проблематику? Повернімося до того, що ми досі не маємо повної картини, що трапилось із українським Боїнгом в Ірані, який збили за тією ж самою технологією, але система протиповітряної оборони була російська, "Тор", якщо не помиляюсь", - додав Анатолій Храпчинський.

Авіакатастрофа в Казахстані

Уранці 25 грудня в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".

Azerbaijani Airlines та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

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Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО.

Росіяни кажуть, що того ранку Грозний, Моздок і Владикавказ начебто атакували українські безпілотники, й "російські засоби ППО відбивали ці напади".

29 грудня стало відомо, що глава азербайджанської держави Ільхам Алієв публічно звинуватив РФ у збитті літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL).