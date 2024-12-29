"Вже завтра": Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо підтримки України
Президент Володимир Зеленський заявив, що у понеділок, 30 грудня, Україна очікує від Сполучених Штатів "важливе рішення" щодо підтримки українських сил
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України", - заявив президент.
Зазначається, що відповідне "важливе рішення" має підтримати стабілізаційну роботу на фронті - "що більш повне постачання від партнерів, то більше збережених життів наших хлопців".
"Працюємо й для того, щоб інші наші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні", - наголосив Зеленський.
Читайте також: "Встигають виділити ще 2,8 млрд": Defense Express про допомогу, яку адміністрація Байдена може виділити Україні до приходу Трампа
- Радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі 27 грудня заявив, що найближчим днями США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе