"Вже завтра": Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо підтримки України

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України", - заявив президент.

Зазначається, що відповідне "важливе рішення" має підтримати стабілізаційну роботу на фронті - "що більш повне постачання від партнерів, то більше збережених життів наших хлопців".

"Працюємо й для того, щоб інші наші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні", - наголосив Зеленський.

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