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Головна Економіка Податківців, які проводять перевірки, "озброять" бодікамерами

Податківців, які проводять перевірки, "озброять" бодікамерами

Катерина Ганжа
29 грудня, 2024 неділя
17:13
Економіка

Усіх податківців оснастять бодікамерами, які фіксуватимуть здійснення податкових перевірок

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

За словами Гетманцева, такі заходи унеможливлять зловживання як із боку податківців, так і з боку платників податків.

"А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок", - додав Гетманцев.

Окрім камер, податківців також оснастять планшетами та переносними принтерами, аби позбутися написаних від руки актів. 

  • Державна податкова служба України оприлюднила план-графік на 2025 рік, за яким передбачено проведення майже 5 тисяч планових перевірок платників податків.
Теги:
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