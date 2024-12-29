Податківців, які проводять перевірки, "озброять" бодікамерами
Усіх податківців оснастять бодікамерами, які фіксуватимуть здійснення податкових перевірок
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, такі заходи унеможливлять зловживання як із боку податківців, так і з боку платників податків.
"А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок", - додав Гетманцев.
Окрім камер, податківців також оснастять планшетами та переносними принтерами, аби позбутися написаних від руки актів.
- Державна податкова служба України оприлюднила план-графік на 2025 рік, за яким передбачено проведення майже 5 тисяч планових перевірок платників податків.
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