Податківців, які проводять перевірки, "озброять" бодікамерами

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, такі заходи унеможливлять зловживання як із боку податківців, так і з боку платників податків.

"А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок", - додав Гетманцев.

Окрім камер, податківців також оснастять планшетами та переносними принтерами, аби позбутися написаних від руки актів.