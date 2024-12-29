Лідер сирійських повстанців Ахмед аль-Шараа оголосив про розпуск угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам"

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, проведення виборів у Сирії може зайняти до чотирьох років, з урахуванням того, що для розробки нової конституції знадобиться близько трьох років.

Він також зазначив, що сирійцям знадобиться близько року, щоб побачити радикальні зміни.

У виданні пояснили, що цей крок відбувається в рамках зусиль нового уряду в Дамаску переконати сусідні країни та міжнародну спільноту, що він відійшов від ісламістського підходу, яким славилась попередня влада.

Водночас ХТШ, що раніше була відома як Фронт Нусра, відмовилася від зв'язків з "Ісламською державою" і "Аль-Каїдою", прагнучи зарекомендувати себе як поміркована сила.

Аль-Шараа також запевнив, що угруповання буде захищати права меншин, які побоюються можливого ісламістського режиму, та попередив про ризики міжконфесійної ворожнечі.

Що передувало

Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".

Згодом в ISW повідомили, що Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії.