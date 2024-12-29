Акторка й комікеса Ребел Вілсон офіційно одружилась з дизайнеркою Рамоною Агрумою
Австралійська акторка і комікеса Ребел Вілсон офіційно одружилася з дизайнеркою Рамоною Агрумою в Сіднеї
Про це повідомляє BBC.
У 2023 році Вілсон зробила пропозицію Аграмі у Діснейленді. У вересні пара провела весільну церемонію на Сардинії, але згодом обвінчалася ще раз на службі, яку провела сестра Вілсон.
Під час святкування на батьківщині акторка зазначила, що весілля в Сіднеї було важливим для неї, оскільки її 94-річна бабуся Гар змогла приїхати на урочистість.
Агрума також поділилася фотографіями з весілля на своїй сторінці в Instagram.
"Офіційно одружилася в Австралії з моєю австралійською принцесою", - написала вона під фото.
- У п'ятницю, 27 грудня, у віці 83 років помер Чарльз Шаєр, відомий американський режисер, сценарист і продюсер. Його фільмографія включає такі популярні стрічки як "Рядовий Бенджамін", "Бебі-бум", а також римейк "Батька нареченої".
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