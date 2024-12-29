Акторка й комікеса Ребел Вілсон офіційно одружилась з дизайнеркою Рамоною Агрумою

Про це повідомляє BBC.

У 2023 році Вілсон зробила пропозицію Аграмі у Діснейленді. У вересні пара провела весільну церемонію на Сардинії, але згодом обвінчалася ще раз на службі, яку провела сестра Вілсон.

Під час святкування на батьківщині акторка зазначила, що весілля в Сіднеї було важливим для неї, оскільки її 94-річна бабуся Гар змогла приїхати на урочистість.

Агрума також поділилася фотографіями з весілля на своїй сторінці в Instagram.

"Офіційно одружилася в Австралії з моєю австралійською принцесою", - написала вона під фото.