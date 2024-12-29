Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 29 грудня

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 19:16 перші безпілотники заходили через Донецьку область на Дніпропетровщину.

Уже за годину, за даними військових:

група ворожих БПЛА перебувала на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя, рухалася на захід,

нова група дронів на півночі Донеччини, курсом на північ.

Тим часом нова група "шахедів" з Донеччини перелітала на Дніпропетровщину.

О 20:47 безпілотники наближалися до Дніпра зі сходу.

Близько 21:00 "шахеди" на півночі Дніпропетровщини рухалися курсом на Полтавщину. Водночас інші безпілотники на півночі Донеччини летіли курсом на Дніпропетровщину та Харківщину.

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