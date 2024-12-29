Азербайджан запровадив обмеження на безвізове перебування для росіян
Уряд Азербайджану оголосив про нові міграційні правила, які передбачають введення обмежень на безвізове перебування для росіян та осіб без громадянства, що проживають у Росії
Про це йдеться на сайті уряду.
Згідно з рішенням, опублікованим 29 грудня, максимальний термін безвізового перебування в Азербайджані становитиме 90 днів на рік.
Ці правила почнуть діяти з 2025 року.
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Наразі російські громадяни можуть перебувати в Азербайджані без візи протягом 90 днів після в’їзду, при цьому їм дозволяється виїжджати за кордон і повертатися, щоб "обнулити" кількість днів перебування. Однак з січня ця можливість більше не буде діяти.
Авіакатастрофа в Казахстані
Уранці 25 грудня в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.
Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".
Azerbaijani Airlines та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.
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Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО.
Росіяни кажуть, що того ранку Грозний, Моздок і Владикавказ начебто атакували українські безпілотники, й "російські засоби ППО відбивали ці напади".
Попри повномасштабну війну проти України й закритий повітряний простір, власне, над Україною, іноземні літаки продовжують літати до Росії.
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