The Weeknd, Radiohead і Біллі Айліш доєднаються до акції в соцмережах на підтримку українських біженців

Про це пише RollingStone.



Саміт організовує прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Метою саміту буде збір коштів для допомоги тим, хто переміщений через вторгнення Росії в Україну. Кошти також будуть спрямовані на допомогу тим, хто перебуває в інших конфліктних зонах по всьому світу, таким як Ємен, Південний Судан та Афганістан.



Акція "Stand Up for Ukraine" відбудеться 8 квітня, за день до саміту. Низка зірок, від Weeknd і Біллі Айліш до Стіві Нікса і Radiohead, візьмуть участь у акції закликаючи уряди та установи по всьому світу підтримати гуманітарні ситуацію в Україні та інших країнах.



За даними видання, до акції доєднаються безліч зірок, у тому числі Мадонна, U2, Елтон Джон, Селін Діон, Х'ю Джекман, Green day, Гарт Брукс, Jonas Brothers, Кейсі Масгрейвс, Pharrell, Оззі Осборн, Red Hot Chili Peppers, Кріс Рок, Demi Lovato.

Нагадаємо, Ед Ширан відреагував на пропозицію гурту "Антитіла" провести разом телеміст на підтримку України.

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