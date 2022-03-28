The Weeknd, Radiohead і Біллі Айліш доєднаються до акції в соцмережах на підтримку українських біженців
Акція, ініційована організацією Global Citizen, відбудеться у соціальних мережах напередодні ключового саміту зі збору грошей
Про це пише RollingStone.
Саміт організовує прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Метою саміту буде збір коштів для допомоги тим, хто переміщений через вторгнення Росії в Україну. Кошти також будуть спрямовані на допомогу тим, хто перебуває в інших конфліктних зонах по всьому світу, таким як Ємен, Південний Судан та Афганістан.
Акція "Stand Up for Ukraine" відбудеться 8 квітня, за день до саміту. Низка зірок, від Weeknd і Біллі Айліш до Стіві Нікса і Radiohead, візьмуть участь у акції закликаючи уряди та установи по всьому світу підтримати гуманітарні ситуацію в Україні та інших країнах.
За даними видання, до акції доєднаються безліч зірок, у тому числі Мадонна, U2, Елтон Джон, Селін Діон, Х'ю Джекман, Green day, Гарт Брукс, Jonas Brothers, Кейсі Масгрейвс, Pharrell, Оззі Осборн, Red Hot Chili Peppers, Кріс Рок, Demi Lovato.
- Нагадаємо, Ед Ширан відреагував на пропозицію гурту "Антитіла" провести разом телеміст на підтримку України.
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