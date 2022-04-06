Легендарна рок-група Metallica пожертвувала для допомоги українцям пів мільйона доларів

Про це повідомляє NME.

Кошти надійдуть організації World Central Kitchen (WCK), яка забезпечує харчуванням людей, які виїхали з України внаслідок нападу Росії.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо їх команду, що у шести європейських країнах допомагає мільйонам українців, які змушені були залишити свої будинки", - сказав барабанщик групи Ларс Ульріх.

Читайте також: Польські музиканти на підтримку України переспівали Deep Purple, використавши гуцульські мотиви

Metallica також має намір зібрати ще додатковий один мільйон доларів найближчим часом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb