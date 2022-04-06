Легендарна рок-група Metallica пожертвувала для допомоги українцям пів мільйона доларів
Благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної групи Metallica пожертвував 500 000 доларів на допомогу українським біженцям
Про це повідомляє NME.
Кошти надійдуть організації World Central Kitchen (WCK), яка забезпечує харчуванням людей, які виїхали з України внаслідок нападу Росії.
"Ми пишаємося тим, що підтримуємо їх команду, що у шести європейських країнах допомагає мільйонам українців, які змушені були залишити свої будинки", - сказав барабанщик групи Ларс Ульріх.
Читайте також: Польські музиканти на підтримку України переспівали Deep Purple, використавши гуцульські мотивиMetallica також має намір зібрати ще додатковий один мільйон доларів найближчим часом.
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