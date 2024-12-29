Три людини постраждали через влучання ворожого дрону по АЗС на Нікопольщині
Російська окупаційна армія атакувала дроном АЗС у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, внаслідок чого постраждали три людини
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"77-річний чоловік госпіталізований у вкрай тяжкому стані. У нього серйозне поранення голови. Лікарі борються за життя. З мінно-вибуховою травмою доправлена до медзакладу й жінка 38 років. Ще один 65-річний чоловік отримав допомогу і перебуватиме під амбулаторним наглядом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошкоджено АЗС і дві легкові автівки.
- У четвер, 26 грудня, російська армія атакувала безпілотником центральний ринок у Нікополі на Дніпропетровщині. Через це постраждали 8 людей
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