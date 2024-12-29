Три людини постраждали через влучання ворожого дрону по АЗС на Нікопольщині

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"77-річний чоловік госпіталізований у вкрай тяжкому стані. У нього серйозне поранення голови. Лікарі борються за життя. З мінно-вибуховою травмою доправлена до медзакладу й жінка 38 років. Ще один 65-річний чоловік отримав допомогу і перебуватиме під амбулаторним наглядом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено АЗС і дві легкові автівки.