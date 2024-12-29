Розлив мазуту у Чорному морі: забруднення досягло Коктебеля

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Як розповів активіст з Коктебеля, жителі самоорганізуються для подолання біди, у той час, як так звана влада Коботебеля і Феодосії реагує неналежним чином.

За його словами, ситуація стрімко погіршується.

"Мазут стрімко рухається вздовж кримського узбережжя. Місцева влада демонструє свою неспроможність у питанні ефективної протидії екологічної катастрофи техногенного характеру, що прийшла до нас, більше того, спостерігаємо замовчування масштабів враження. Люди самоорганізуються, створюють чати, рятують птахів та чистять пляжі. Дяка, що керівництво Карадазького заповідника погодилося приймати постраждалих водоплавних птахів", - зазначив активіст на умовах анонімності.

Він також додав, що "люди дуже стривожені, по Анапі повідомляється вже про 90% скасування броні на літній відпочинок".

"Побоюємося, що й у нас сезон буде зірвано", – сказав активіст.

Що передувало?

15 грудня два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що аварія російських танкерів спричинила значні екологічні наслідки, мазут поступово поширювався у східному напрямку до відкритої частини Чорного моря. Також на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.

25 грудня через розлив мазуту режим надзвичайної ситуації регіонального характеру запровадили у Краснодарському краї. Наступного дня у регіоні було оголошено режим НС федерального характеру.

28 грудня, так звана влада тимчасово окупованого Криму запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у результаті розливу мазуту в Чорному морі.