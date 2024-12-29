Активність російських ДРГ на кордоні зменшилася, втім, спроби проникнути на територію України продовжуються, - ДПСУ

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Хоч активність ворожих ДРГ і зменшилася, але спроби продовжуються, і найбільше – в напрямку Сумської області. Але загроза від заходу російських ДРГ для Харківщини і Чернігівщини також нікуди не зникає", - зазначив Демченко.

Водночас на ділянці кордону з Білоруссю нестандартних ситуацій за останній період прикордонники не фіксують, додав він.

За словами речника, у Росії немає достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення в Україну або нагнітати ситуацію на цьому напрямку.

При цьому він наголосив, що напрямок Білорусі для України, як і раніше, залишається загрозливим, тож необхідно бути пильними, щоб не допустити жодних провокацій і бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.