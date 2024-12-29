Активність російських ДРГ на кордоні зменшилася, втім, спроби проникнути на територію України продовжуються, - ДПСУ
Активність російських диверсійно-розвідувальних груп зменшилася, однак спроби проникнути на територію України продовжуються. Найбільше – у Сумській області
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.
"Хоч активність ворожих ДРГ і зменшилася, але спроби продовжуються, і найбільше – в напрямку Сумської області. Але загроза від заходу російських ДРГ для Харківщини і Чернігівщини також нікуди не зникає", - зазначив Демченко.
Водночас на ділянці кордону з Білоруссю нестандартних ситуацій за останній період прикордонники не фіксують, додав він.
За словами речника, у Росії немає достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення в Україну або нагнітати ситуацію на цьому напрямку.
При цьому він наголосив, що напрямок Білорусі для України, як і раніше, залишається загрозливим, тож необхідно бути пильними, щоб не допустити жодних провокацій і бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.
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