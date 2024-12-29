З 08:00 до 17:00: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 30 грудня
У понеділок, 30 грудня, у більшості регіонів України діятимуть графіки вимкнення світла - застосовуватиметься одна черга з 08:00 до 17:00
Про це повідомляє Укренерго.
Як зазначається, час застосування й обсяг обмежень будуть такими:
- для побутових споживачів - 08:00 - 17:00 - одна черга відключень,
- для промисловості та бізнесу - 08:00 - 19:00 - застосування графіків обмеження потужності.
Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.
"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", - йдеться у дописі.
- Кабмін реалізує проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів у кожній області України. На це спрямовано понад 10 млрд грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе