З 08:00 до 17:00: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 30 грудня

Про це повідомляє Укренерго.

Як зазначається, час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів - 08:00 - 17:00 - одна черга відключень,

для промисловості та бізнесу - 08:00 - 19:00 - застосування графіків обмеження потужності.

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", - йдеться у дописі.