Представник України в ООН Мельник очікує 20 млрд євро щорічної військової допомоги від Німеччини
Представник України в ООН Андрій Мельник, який із 2015 по 2022 рік очолював посаду посла України в Німеччині заявив, що Німеччина повинна серйозно поставитися до загрози війни з Росією та розраховує на підтримку в цьому питанні від Фрідріха Мерца, який очолює рейтинги на посаду нового канцлера країни
Про це він сказав в інтерв'ю Berliner Morgenpost.
Представник України в ООН переконаний, що майбутній канцлер Німеччини має створити великий спільний проєкт озброєнь у рамках "Європейської оборонної програми 2035", з обсягом 4% валового внутрішнього продукту, тобто 680 млрд євро на рік.
"Міністр оборони Росії заявив, що Москва готова до війни з НАТО протягом десяти років. У Берліні повинні серйозно поставитися до цієї загрози", - наголосив він.
Андрій Мельник очікує, що новий федеральний уряд включить військову допомогу Україні в коаліційну угоду на стабільній основі.
"Майбутня коаліція повинна закласти в бюджет на найближчі чотири роки не менше 80 мільярдів євро, тобто по 20 мільярдів євро на рік. Це було б вигідним вкладенням у безпеку Німеччини. Крім того, це стало б сигналом сили для Трампа, європейців і, перш за все, для Путіна", - резюмував він.
- Раніше федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до суттєвого збільшення витрат на оборону на тлі зростання загроз з боку Росії.
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