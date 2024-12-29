Представник України в ООН Мельник очікує 20 млрд євро щорічної військової допомоги від Німеччини

Про це він сказав в інтерв'ю Berliner Morgenpost.

Представник України в ООН переконаний, що майбутній канцлер Німеччини має створити великий спільний проєкт озброєнь у рамках "Європейської оборонної програми 2035", з обсягом 4% валового внутрішнього продукту, тобто 680 млрд євро на рік.

"Міністр оборони Росії заявив, що Москва готова до війни з НАТО протягом десяти років. У Берліні повинні серйозно поставитися до цієї загрози", - наголосив він.

Андрій Мельник очікує, що новий федеральний уряд включить військову допомогу Україні в коаліційну угоду на стабільній основі.

"Майбутня коаліція повинна закласти в бюджет на найближчі чотири роки не менше 80 мільярдів євро, тобто по 20 мільярдів євро на рік. Це було б вигідним вкладенням у безпеку Німеччини. Крім того, це стало б сигналом сили для Трампа, європейців і, перш за все, для Путіна", - резюмував він.