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РФ скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності з ядерними боєголовками, - Лавров

Катерина Єсікова
29 грудня, 2024 неділя
21:40
Світ Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що країна скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки

Зміст

Про це пише російська служба "Голос Америки".

Зазначається, що заява Лаврова пролунала після того, як у США заявили, що почнуть розміщувати ракети дальнього радіуса дії в Німеччині з 2026 року в рамках підготовки до довгострокового розгортання, яке міститиме SM-6, крилаті ракети "Томагавк" і гіперзвукову зброю, що розробляється.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, Лавров сказав, що наразі "немає жодних умов" для стратегічного діалогу з США.

Довідка. Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році, вперше ознаменував собою домовленість наддержав про скорочення ядерних арсеналів і ліквідацію цілої категорії ядерної зброї.

  • Російський диктатор Володимир Путін вважає, що Захід нібито доводить Москву до "червоної лінії", на що РФ "не може не відповідати". Також він заявив, що Кремль "не брязкає ядерною зброєю".
Теги:
Новини
Росія
Сергій Лавров
ядерна зброя
США
Військові новини
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