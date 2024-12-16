Путін заявив, що Захід "доводить РФ до червоної межі", а Москва "не може не відповідати"

Про це пише РИА-Новости.

Відповідні заяви Путін зробив на колегії Міноборони РФ.

"США продовжують накачувати київський режим зброєю та грошима, Захід доводить Росію до червоної межі, Москва не може на це не відповідати", - сказав диктатор.

Очільник Кремля також додав, що Москва "не брязкає ядерною зброєю", коли Захід нібито лякає людей "міфічними заявами", що РФ планує напад.

За словами Путіна, РФ "змушена вживати додаткових заходів безпеки", що робить "виважено".

"Росія зніме з себе добровільні обмеження щодо розміщення РСМД (ракет середньої та малої дальності), якщо США розпочнуть розгортання таких систем", - також заявляв російський диктатор.