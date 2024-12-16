Путін заявив, що Захід "доводить РФ до червоної межі", а Москва "не може не відповідати"
Російський диктатор Володимир Путін вважає, що Захід нібито доводить Москву до "червоної лінії", на що РФ "не може не відповідати". Також він заявив, що Кремль "не брязкає ядерною зброєю"
Про це пише РИА-Новости.
Відповідні заяви Путін зробив на колегії Міноборони РФ.
"США продовжують накачувати київський режим зброєю та грошима, Захід доводить Росію до червоної межі, Москва не може на це не відповідати", - сказав диктатор.
Очільник Кремля також додав, що Москва "не брязкає ядерною зброєю", коли Захід нібито лякає людей "міфічними заявами", що РФ планує напад.
За словами Путіна, РФ "змушена вживати додаткових заходів безпеки", що робить "виважено".
"Росія зніме з себе добровільні обмеження щодо розміщення РСМД (ракет середньої та малої дальності), якщо США розпочнуть розгортання таких систем", - також заявляв російський диктатор.
- Російський диктатор Володимир Путін 10 грудня заявив, що РФ вдосконалюватиме не ядерну доктрину, а комплекс "Орешник".
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