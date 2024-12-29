Ув'язнений лідер курдів Оджалан готовий до співпраці з Туреччиною

Про це пишуть Bloomberg та Hurriyet із посиланням на заяву турецької ліберальної "Партії рівності і демократії народів" (DEM).

Повідомляється, що делегація DEM відвідала Оджалана у в’язниці, що розташована на острові поблизу Стамбула. Цей візит був першим для партії майже за десять років.

Делегація, до складу якої увійшли депутати Сиррі Сюрейя Ондер та Первін Булдан, прибула на острів після того, як уряд схвалив відповідний запит 27 грудня.

"Відновлення турецько-курдської співпраці стало б не лише історичною відповідальністю, але й доленосним значенням і невідкладністю для всіх народів", - сказав Абдулла Оджалан.

Він також додав, що "готовий зробити необхідний позитивний крок і заклик".

"Я маю компетенцію і рішучість зробити позитивний внесок у нову парадигму, яку створюють пан Бахчелі і пан Ердоган", - сказав Оджалан у своїй заяві, маючи на увазі лідера ультранаціоналістичної партії MHP Девлета Бахчелі і президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Як зазначають у Bloomberg, хоча Оджалан більше не керує щоденними операціями РПК, його все ще шанують командири руху. Водночас, будь-яка мирна угода, укладена за його участі, мало що означатиме, якщо РПК відмовиться її підписати.

За що борються курди і хто такий Оджалан

Курдський збройний повстанський рух "Робітнича партія Курдистану" (РПК), який веде війну за автономію на південному сході Туреччини, США, Туреччина та Європейський Союз визнали терористичною організацією.

Затриманий 25 років тому турецькими силами безпеки в Кенії після багатьох років переховування, Абдулла Оджалан був засуджений до смертної кари. Однак у 2004 році Туреччина скасувала смертну кару, і він проводить решту своїх років в ізоляторі на тюремному острові.

У жовтні Бахчелі закликав звільнити Оджалана з одиночного ув'язнення, дозволити йому виступити в парламенті і закликати РПК скласти зброю. Ердоган підтримав заклик свого союзника.