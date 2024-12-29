І роль медіа не в тому, щоб поширювати пропаганду, а в тому, щоб інформувати суспільство про факти, події, думки та погляди, які є в цьому суспільстві.

Навіть про ті, які комусь (мені, наприклад, чи вам) не подобаються. Бо в цьому і сенс існування медіа в демократичному суспільстві: бути інституцією, де суспільство може обговорювати свої справи, вести дискусії про те, як діяти.

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І саме через цю важливу роль медіа як інституції, в законодавстві були прописані механізми захисту медіа від втручання держави. Так, закон не надавав державі і її посадовцям жодного права закривати медіа без рішення суду. Ніяка РНБО не мала і не має на це жодного права. Тільки суд, розглянувши докази державного обвинувачення, а також позицію захисту цього медіа — може ухвалити рішення про відхилення вимог обвинувачення чи закриття медіа. І от тільки після цього у держави можуть з'явитися підстави закрити якийсь телеканал, радіо, газету чи вебсайт.

Але коли на догоду політичним інтересам, ідеологіям чи іншим чинникам медіа закривають у позасудовий спосіб — то це ніщо інше, як заохочення розправи над усіма, хто владі не подобається.

Так, ця розправа матиме цілком пристойний вигляд (нікого ж не вбили), і навіть може мати ідеологічне виправдання, але ця розправа не стає від цього законною, або ж необхідною в демократичному суспільстві.

І от коли спочатку таку розправу заохочують, то чому дивуватися, що цією ж палицею вдарили й вас по лобі?

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Про автора. Сергій Гузь, журналіст

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