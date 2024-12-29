Протести в Грузії будуть збільшуватись, - експерт-міжнародник Іналішвілі
Учасник протестів в Грузії, експерт-міжнародник Георгій Іналішвілі повідомив, що кількість протестувальників зростає в кожному місті
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Рівно місяць тому так званий премʼєр-міністр Грузії вийшов із заявою про те, що країна відмовляється від перемовин про вступ до Європейського Союзу. Рівно 31 день в Грузії тривають протести. Сьогодні ми спостерігаємо за тим, як люди масово збираються не тільки у Тбілісі, а й в інших містах країни. Кількість протестувальників не зменшується, а навпаки збільшується. Сьогодні очікується теж, і не один протест, а декілька маршів у різний час. Потім всі громадяни будуть збиратись біля парламенту. Вчора в нас відбувся живий "ланцюг єдності". Це була дуже успішна акція. Такі події будуть продовжуватись надалі", - розповів Іналішвілі
За словами експерта, спецпризначенці, які намагались силою розганяти протести, в останні тижні не зʼявляються біля протестувальників.
"Останні дні й фактично тижні силовики не зʼявляються біля парламенту, де збираються протестувальники. Ми їх не бачили. Ймовірно, вони отримали вказівку діяти якось інакше. Втім, ми чудово розуміємо, що живемо в країні, де всі міністерства й влада контролюються одним олігархом. Тому, щоб захистити цього олігарха, спецпризначенці вийдуть на вулиці в будь-який момент", - додав він.
- У суботу, 28 грудня, по всій Грузії проходить масштабна акція протесту проти грузинського уряду, в межах якої протестувальники, взявшись за руки, вишикувались у так званий "ланцюг єдності".
- У неділю, 29 грудня, опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац. У парламенті відбулася інавгурація новообраного президента Міхеїла Кавелашвілі.
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