Глава УГКЦ Святослав: справедливий мир неможливий без засудження злочинця і повернення територій

Про це розповідає Департамент комунікацій УГКЦ.

"Згідно зі Святим Письмом, мир має своє джерело, він не виникає сам собою. Матір’ю миру є справедливість, а його основою та фундаментом - Божий закон", - наголосив духовний лідер українських греко-католиків.

Святослав окреслив кілька ключових аспектів справедливого миру для України: деокупація територій, відшкодування завданих збитків, повага до постраждалих і сімей, які втратили своїх близьких.

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"Проте найважливішою умовою такого миру є назвати злочинця по імені, викрити його злочини та засудити їх. Це потрібно не для помсти, а для того, щоб подібний досвід більше не повторювався. Це - справедливість задля майбутнього", - зазначив глава УГКЦ.

Лише після відновлення справедливості, за словами предстоятеля Української греко-католицької церкви, можна говорити про наступний крок - прощення винних росіян українцями: "Прощення - це процес гоєння особистих ран і травм, яких зазнав кожен із нас".

Шлях до справедливого миру, на переконання Святослава, є довгим і складним, але "те, що неможливе для людей, можливе для Бога".