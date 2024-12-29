Глава УГКЦ Святослав: справедливий мир неможливий без засудження злочинця і повернення територій
Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав пояснив, як він розуміє сутність справедливого миру для українського народу
Про це розповідає Департамент комунікацій УГКЦ.
"Згідно зі Святим Письмом, мир має своє джерело, він не виникає сам собою. Матір’ю миру є справедливість, а його основою та фундаментом - Божий закон", - наголосив духовний лідер українських греко-католиків.
Святослав окреслив кілька ключових аспектів справедливого миру для України: деокупація територій, відшкодування завданих збитків, повага до постраждалих і сімей, які втратили своїх близьких.
Читайте також: Віктор Андрусів. Війна не завершиться у 2025-му
"Проте найважливішою умовою такого миру є назвати злочинця по імені, викрити його злочини та засудити їх. Це потрібно не для помсти, а для того, щоб подібний досвід більше не повторювався. Це - справедливість задля майбутнього", - зазначив глава УГКЦ.
Лише після відновлення справедливості, за словами предстоятеля Української греко-католицької церкви, можна говорити про наступний крок - прощення винних росіян українцями: "Прощення - це процес гоєння особистих ран і травм, яких зазнав кожен із нас".
Шлях до справедливого миру, на переконання Святослава, є довгим і складним, але "те, що неможливе для людей, можливе для Бога".
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 2025 рік має стати для України роком справедливого миру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе