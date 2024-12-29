"Підготовлено перше рішення": Зеленський просить Верховну Раду та уряд своєчасно підтримати створення інституції військового омбудсмена
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 30 грудня буде опубліковано указ про створення інституції військового омбудсмена
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Був запит від наших військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів", - заявив президент.
За його словами, наразі вже підготовлене перше рішення - указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.
"Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена. Я обрав кандидатуру – сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра", - анонсував Зеленський.
Він заявив, що разом із новим уповноваженим, із правозахисною спільнотою та Міністерством оборони вони погодять відповідний законопроєкт про військового омбудсмена, а також відповідні системні основи його діяльності, зокрема повноваження та фінанси.
"Я прошу Верховну Раду та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена. Я дякую всім, хто допомагає", - наголосив він.
- Умєров 18 листопада повідомив, що в Україні незабаром оголосять військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців.
- Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що військовослужбовці, яких мобілізували незаконним чином, зможуть звернутися до військового омбудсмена.
- На початку грудня міністр оборони України Рустем Умєров представив Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмена.
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