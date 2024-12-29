"Підготовлено перше рішення": Зеленський просить Верховну Раду та уряд своєчасно підтримати створення інституції військового омбудсмена

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Був запит від наших військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів", - заявив президент.

За його словами, наразі вже підготовлене перше рішення - указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

"Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена. Я обрав кандидатуру – сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра", - анонсував Зеленський.

Він заявив, що разом із новим уповноваженим, із правозахисною спільнотою та Міністерством оборони вони погодять відповідний законопроєкт про військового омбудсмена, а також відповідні системні основи його діяльності, зокрема повноваження та фінанси.

"Я прошу Верховну Раду та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена. Я дякую всім, хто допомагає", - наголосив він.