Польща має намір закрити кордон з Білоруссю до літа 2025 року, - FT

Про це повідомляє Financial Times .

Заступник міністра з питань міграції Польщі Мацей Дущик повідомив, що додаткові роботи на 400-кілометровому кордоні планується завершити до середини 2025 року. Він підкреслив, що після завершення будівництва рівень безпеки кордону сягне "майже 100%".

У виданні нагадали, що будівництво прикордонного паркану розпочалося в Польщі наприкінці 2021 року, після того, як білоруський президент Олександр Лукашенко спрямував десятки тисяч мігрантів до польського кордону. Багато з них отримували візи для прямих рейсів з Близького Сходу та Африки до Москви або Мінська, звідки їх автобусами доставляли до кордону з Польщею.

З моменту вступу на посаду, прем’єр-міністр Дональд Туск визначив протидію "гібридній війні" Росії як головний пріоритет. Зокрема, уряд розпорядився встановити камери нічного бачення і тепловізори, побудувати нову дорогу для патрулювання кордону і зміцнити п'ятиметрову сталеву огорожу, яку попередній уряд побудував у 2022 році. Загалом на зміцнення кордону планується витратити понад 2,5 млрд злотих (близько 587 млн євро), з яких половина коштів надходять з бюджету Туска.

"Цей штучно створений міграційний маршрут буде закритий наступного літа, я сподіваюся і вірю в це", - наголосив Дущик.

Він також додав, що Варшава повинна бути готовою до можливих спроб Лукашенка "ескалації конфлікту" та саботажу зміцнення української інфраструктури.

Дущик зазначив, що Польща дотримується жорсткої позиції у питанні міграції, подібно до того, як це робить Іспанія у боротьбі з мігрантами, які намагаються прорватися через паркан навколо іспанських анклавів у Північній Африці — Сеути та Мелільї.