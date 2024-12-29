Три чверті литовців вірять, що НАТО захистить їх у випадку агресії з боку Росії: дані опитування

Про це пише LRT із посиланням на опитування, проведене компанією "Baltijos tyrimai".

Водночас 21% респондентів, які проживають у Литві, заявили, що не довіряють НАТО. 6% опитаних не мали думки з цього питання.

"Опитування показало, що НАТО користується великою довірою у населення всіх без винятку демографічних і соціальних груп. Порівняно з опитуванням, проведеним два роки тому, частка литовських респондентів, які довіряють і не довіряють Альянсу, не змінилася", - зазначають у виданні.

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Автори зауважили, що певні дебати щодо майбутнього НАТО викликав новообраний президент США Дональд Трамп. На початку грудня він натякнув, що розгляне можливість виходу з Альянсу, якщо значна кількість країн і далі витрачатиме на оборону менше ніж 2% свого валового внутрішнього продукту.

Наприкінці минулого року тодішній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, говорячи про загрози, що походять від Кремля, закликав країну переосмислити концепцію безпеки. За його словами, недоцільно покладатися тільки на гарантії, які надає 5 стаття НАТО.

На початку цього року командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес попередив, що у разі нападу Росії, Литва має бути готова самостійно захищатися щонайменше два тижні, поки не прибуде підкріплення з боку союзників. Через такі заяви генерал зазнав критики з боку деяких політиків, зокрема тодішнього міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, додали у виданні.