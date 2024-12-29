Три чверті литовців вірять, що НАТО захистить їх у випадку агресії з боку Росії: дані опитування
Приблизно троє з чотирьох жителів Литви довіряють НАТО. На тлі повномасштабної війни Росії проти України, 73% респондентів заявили, що у складі Альянсу почуваються у безпеці
Про це пише LRT із посиланням на опитування, проведене компанією "Baltijos tyrimai".
Водночас 21% респондентів, які проживають у Литві, заявили, що не довіряють НАТО. 6% опитаних не мали думки з цього питання.
"Опитування показало, що НАТО користується великою довірою у населення всіх без винятку демографічних і соціальних груп. Порівняно з опитуванням, проведеним два роки тому, частка литовських респондентів, які довіряють і не довіряють Альянсу, не змінилася", - зазначають у виданні.
Читайте також: У НАТО вважають, що ймовірний неконвенційний напад Росії на Альянс призведе до значних втрат
Автори зауважили, що певні дебати щодо майбутнього НАТО викликав новообраний президент США Дональд Трамп. На початку грудня він натякнув, що розгляне можливість виходу з Альянсу, якщо значна кількість країн і далі витрачатиме на оборону менше ніж 2% свого валового внутрішнього продукту.
Наприкінці минулого року тодішній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, говорячи про загрози, що походять від Кремля, закликав країну переосмислити концепцію безпеки. За його словами, недоцільно покладатися тільки на гарантії, які надає 5 стаття НАТО.
На початку цього року командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес попередив, що у разі нападу Росії, Литва має бути готова самостійно захищатися щонайменше два тижні, поки не прибуде підкріплення з боку союзників. Через такі заяви генерал зазнав критики з боку деяких політиків, зокрема тодішнього міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, додали у виданні.
- Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис закликав країни Європейського Союзу до розробки спільної стратегії для протидії гібридним атакам з боку Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе