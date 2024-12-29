У НАТО вважають, що ймовірний неконвенційний напад Росії на Альянс призведе до значних втрат
Високопосадовець НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що існує реальна перспектива неконвенційної атаки Росії на Альянс, наприклад, диверсії чи підпал, які спричинять значні втрати
Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.
Аппатурай, який займається оновленням стратегії НАТО щодо моніторингу та стримування гібридної війни, зазначив, що держави-члени Альянсу мають чітко визначити між собою та у відносинах із Москвою, який рівень бойових дій у "сірій зоні" може спровокувати відповідь союзників, зокрема із застосуванням військової сили.
Він наголосив, що 32 країни-члени НАТО вже перебувають у ситуації, коли російські гібридні атаки на Європу, США та Канаду наближаються до межі, яка п'ять років тому вважалася б "абсолютно неприйнятною".
Особливе занепокоєння викликає збільшення кількості "кінетичних" дій – таких як пошкодження критично важливих підводних кабелів, диверсії проти об’єктів інфраструктури та встановлення вибухових пристроїв у вантажах літаків – що стало помітним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
"Ми можемо нарахувати десятки таких випадків, до 100 точно. Але також є багато змов, які вдалося зірвати", – зазначив заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій.
Відповідаючи на запитання, чи існує ризик, що якась російська гібридна атака перевищить поріг, який спонукає НАТО до колективної відповіді відповідно до статті 5 (де напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх), Аппатурай відповів: "Мене справді турбує, що одна з таких атак може набути широкого масштабу".
"Є реальна ймовірність, що така атака спричинить значні людські втрати або серйозні економічні збитки," – підкреслив він. "Ми не хочемо опинитися в ситуації, коли не маємо чіткого плану дій," – додав Аппатурай.
Його команда зараз працює над оновленням стратегії НАТО для розуміння, стримування та протидії гібридній війні. Попередня версія цієї стратегії була розроблена у 2015 році, коли характер загроз був зовсім іншим.
Оновлення включає нові зусилля Альянсу зі складання планів на випадок різних типів гібридних атак, зокрема з боку Росії, а також Китаю, Ірану і Північної Кореї. Це дозволить краще оцінити масштаби й напрямки викликів.
Очікується, що нова стратегія, яка буде ухвалена на саміті НАТО у 2025 році, також визначатиме, як ефективніше стримувати агресію і реагувати на неї, враховуючи, що будь-які дії Альянсу можуть бути розцінені як ескалація.
Північноатлантичному альянсу необхідно мати у своєму арсеналі далекобійну зброю, аби реагувати на загрозу нової російської гіперзвукової балістичної ракети "Орешник", сказав командувач НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє.
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