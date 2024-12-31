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Зеленський провів друге засідання Технологічної Ставки

Влад Дідусь
31 грудня, 2024 вiвторок
18:08
Технології Володимир Зеленський

У вівторок, 31 грудня, відбулось друге засідання Технологічної Ставки

Зміст

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Завершуємо рік засіданням Технологічної Ставки. Це вже друга зустріч у такому форматі. Урядовці, інші керівники державних інституцій, військове командування плюс виробники. Були очільники та генеральні конструктори наших оборонних підприємств – і приватних, і державних", - йдеться у повідомленні.

Перша Технологічна Ставка була присвячена ППО. Сьогодні ж були звіти щодо рішень. 

"Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях. Головне – саме наше виробництво, наша внутрішня промислова сила, яка дає більшу силу обороні. І після війни це забезпечить нам зростання українського експорту: українська зброя, наш досвід захисту своєї держави обов’язково допоможе партнерам", - наголосив президент України.

  • 31 грудня 2024 Володимир Зеленський призначив нового начальника Київської міської військової адміністрації. Ним став Тимур Ткаченко.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ППО
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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