Зеленський провів друге засідання Технологічної Ставки

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Завершуємо рік засіданням Технологічної Ставки. Це вже друга зустріч у такому форматі. Урядовці, інші керівники державних інституцій, військове командування плюс виробники. Були очільники та генеральні конструктори наших оборонних підприємств – і приватних, і державних", - йдеться у повідомленні.

Перша Технологічна Ставка була присвячена ППО. Сьогодні ж були звіти щодо рішень.

"Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях. Головне – саме наше виробництво, наша внутрішня промислова сила, яка дає більшу силу обороні. І після війни це забезпечить нам зростання українського експорту: українська зброя, наш досвід захисту своєї держави обов’язково допоможе партнерам", - наголосив президент України.