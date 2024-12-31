Перша країна у світі зустріла 2025 рік

Про це повідомляє BBC.

Новий рік у Кірибаті настав о 12 годині за Києвом.

Країна складається з 33 атолів (острови) і займає територію в Тихому океані, простягаючись майже на 4000 км зі сходу на захід і більш ніж на 2000 км з півночі на південь.

Загалом у світі 39 часових поясів, тож для того, щоб відзначити Новий рік настав по всій Землі, потрібно 26 годин.