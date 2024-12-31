Перша країна у світі зустріла 2025 рік
Острівна держава Кірибаті першою у світі зустріла новий 2025 рік
Про це повідомляє BBC.
Новий рік у Кірибаті настав о 12 годині за Києвом.
Країна складається з 33 атолів (острови) і займає територію в Тихому океані, простягаючись майже на 4000 км зі сходу на захід і більш ніж на 2000 км з півночі на південь.
Загалом у світі 39 часових поясів, тож для того, щоб відзначити Новий рік настав по всій Землі, потрібно 26 годин.
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