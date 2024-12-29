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Військово-морська логістика РФ у Криму фактично знищена, - ВМС

Катерина Ганжа
29 грудня, 2024 неділя
15:33
Війна з Росією

Військово-морська логістика росіян щодо забезпечення угруповання у Криму фактично є знищеною

Зміст

Про повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання щодо втрат ЧФ РФ за цей рік, передає Укрінформ.

"Кількісний показник є важливим, але якісний показник є більш вагомим. Я маю на увазі не безпосередньо ті кораблі, які РФ втратила, а безпосередньо ті важливі етапи, які у нас тепер вже можна вважати пройденими. І одним із цих етапів є те, що росіяни покинули Крим - у сенсі ЧФ РФ. Так само черговим складним етапом є те, що фактично знищена військово-морська логістика росіян щодо забезпечення угруповання у Криму", - зазначив Плетенчук.

За його словами, іншим таким важливим етапом є те, що Азовське море фактично звільнене від присутності російських бойових одиниць.

"Насправді це далеко не все, на що ми спромоглися. Але у будь-якому разі ми впевнено рухаємося, цей рік був для нас доволі непростим, але ще більш непростим він був для росіян в Азово-Чорноморському регіоні. І зараз вони чудово розуміють, що навіть східне узбережжя Азовського моря, навіть Краснодарський край вже не є у такій впевненій зоні безпеки для росіян, і ми це довели. І вони вимушені це враховувати, і звісно, це значно ускладнює їхню діяльність", - додав речник.

Плетенчук пояснив, що це дає ВМС можливість у майбутньому планувати свою роботу вже з огляду на ці досягнення, що вони і роблять.

  • За 1000 днів повномасштабного вторгнення Україна уразила понад 25% основних військових кораблів РФ у Чорному морі. 
Теги:
Новини
Росія
Крим
корабель
ВМСУ
Азовське море
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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